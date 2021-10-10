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Шаповалов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Поспишила в первом сете

01:40
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Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе встречался с соотечественником Вашеком Поспишилом.

Поспишил отказался от продолжения матча при счете 3:0 в пользу Шаповалова.

В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Сальваторе Карузо (Италия) — Аслан Карацев (Россия).

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Сергей Разин все материалы автора
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