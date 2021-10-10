Шаповалов вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе после отказа Поспишила в первом сете
01:40
Канадский теннисист Денис Шаповалов во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе встречался с соотечественником Вашеком Поспишилом.
Поспишил отказался от продолжения матча при счете 3:0 в пользу Шаповалова.
В третьем круге Шаповалов встретится с победителем матча Сальваторе Карузо (Италия) — Аслан Карацев (Россия).
Читайте также
«Я русский, но не как те люди, что выросли в России». Финский центр получил рекордный контракт в истории своего клуба
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю