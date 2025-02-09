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9 февраля 2025, 23:54

Шаповалов победил Рууда в финале турнира в Далласе

Алина Савинова

Канадский теннисист Денис Шаповалов стал победителем турнира ATP 500 в Далласе (США).

В матче за титул 25-летний спортсмен обыграл Каспера Рууда из Норвегии — 7:6 (7:5), 6:3. Встреча длилась 1 час 41 минуту.

Шаповалов выиграл третий турнир на уровне ATP в карьере. В 2024 году он завоевал титул в Белграде, а в 2019-м побеждал в Стокгольме.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 2 760 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:6 (7:5), 6:3

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Теннис
Денис Шаповалов
Каспер Рууд
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