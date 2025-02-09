Шаповалов победил Рууда в финале турнира в Далласе
Канадский теннисист Денис Шаповалов стал победителем турнира ATP 500 в Далласе (США).
В матче за титул 25-летний спортсмен обыграл Каспера Рууда из Норвегии — 7:6 (7:5), 6:3. Встреча длилась 1 час 41 минуту.
Шаповалов выиграл третий турнир на уровне ATP в карьере. В 2024 году он завоевал титул в Белграде, а в 2019-м побеждал в Стокгольме.
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 2 760 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Денис Шаповалов (Канада) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:6 (7:5), 6:3
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