Шаповалов пробился во второй круг турнира в Петербурге

Канадец Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в двух сетах серба Виктора Троицки — 6:2, 6:3. Матч длился час и три минуты. Следующим соперником Шаповалова станет белорус Илья Ивашко.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 2) — Виктор Троицки (Сербия, LL) — 6:2, 6:3