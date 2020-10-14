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Шаповалов пробился во второй круг турнира в Петербурге

14:22
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Канадец Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге, обыграв в двух сетах серба Виктора Троицки — 6:2, 6:3. Матч длился час и три минуты. Следующим соперником Шаповалова станет белорус Илья Ивашко.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 243 790 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 2) — Виктор Троицки (Сербия, LL) — 6:2, 6:3

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