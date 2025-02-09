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9 февраля 2025, 04:06

Шаповалов обыграл Пола и вышел в финал турнира в Далласе

Сергей Разин
корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов в полуфинале турнира в Далласе обыграл американца Томми Пола со счетом 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 25-летнего канадца 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале Шаповалов встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Даллас (США)

Турнир ATP Dallas Open

Призовой фонд 2 760 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Денис Шаповалов (Канада) — Томми Пол (США, 3) — 7:5, 6:3

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Денис Шаповалов
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