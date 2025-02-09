Шаповалов обыграл Пола и вышел в финал турнира в Далласе
Канадский теннисист Денис Шаповалов в полуфинале турнира в Далласе обыграл американца Томми Пола со счетом 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. На счету 25-летнего канадца 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В финале Шаповалов встретится с норвежцем Каспером Руудом.
Даллас (США)
Турнир ATP Dallas Open
Призовой фонд 2 760 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Денис Шаповалов (Канада) — Томми Пол (США, 3) — 7:5, 6:3
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