Шаповалов одержал волевую победу над Фоньини на турнире в Париже

Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира в Париже (Франция) победил итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты.

В третьем круге Шаповалов встретится с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) — Фабио Фоньини (Италия, 11) — 3:6, 6:3, 6:3