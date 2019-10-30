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Шаповалов одержал волевую победу над Фоньини на турнире в Париже

16:25
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Канадец Денис Шаповалов во втором круге турнира в Париже (Франция) победил итальянца Фабио Фоньини — 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час и 44 минуты.

В третьем круге Шаповалов встретится с немцем Александром Зверевым.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада) — Фабио Фоньини (Италия, 11) — 3:6, 6:3, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/paris/2019/

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