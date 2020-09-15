Шаповалов обыграл Пелью в первом раунде турнира в Риме

В матче первого раунда турнира АТР в Риме (Италия) канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл аргентинца Гвидо Пелью (6:2, 6:3).

Матч продолжался один час и 27 минут. В следующем раунде Шаповалов сыграет с испанцем Педро Мартинесом.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 465 045 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 6:2, 6:3

Сальваторе Карузо (Италия, WC) — Теннис Сандгрен (США, Q) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Душан Лайович (Сербия) — Алехандро Давидович (Испания, Q) — 6:4, 6:4

Доминик Кепфер (Германия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия) — 3:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Федерико Кория (Аргентина, Q) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 6:1, 7:6

Джон Миллмэн (Австралия) — Жоау Соуза (Португалия, LL) — 7:5, 7:6