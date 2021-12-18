Шаповалов обыграл Надаля в матче за третье место на выставочном турнире в ОАЭ
18:24
Канадский теннисист Денис Шаповалов в матче за бронзу выставочного турнира в Абу-Даби одолел испанца Рафаэля Надаля. Матч завершился со счетом 6:7, 6:3, 10:6 и продлился 2 часа 2 минуты.
Таким образом, Шаповаловав занял третье место на турнире.
Позднее в субботу в финале турнира сыграют россиянин Андрей Рублев и британец Энди Маррей.
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