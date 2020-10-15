Шаповалов обыграл Ивашко и сыграет в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге с обидчиком Донского
14:34
Представитель Канады Денис Шаповалов обыграл белоруса Илью Ивашко в матче 2-го круга турнира в Санкт-Петербурге 6:1, 6:4. Второй номер «посева» встретится в четвертьфинале со Стэном Вавринкой из Швейцарии, который ранее одолел россиянина Евгения Донского.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 1 243 790 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Денис Шаповалов (Канада, 2) — Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — 6:1, 6:4
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