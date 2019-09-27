Шаповалов обыграл Герасимова и вышел в полуфинал турнира в Чэнду

Канадский теннисист Денис Шаповалов обыграл белоруса Егора Герасимова (6:4, 3:6, 6:3) в 1/4 финала турнира АТР в Чэнду (Китай). В полуфинале его соперником станет победитель пары Пабло Карреньо Буста (Испания) — Кристиан Гарин (Чили).

Чэнду (Китай)

Турнир ATP Chengdu Open

Призовой фонд 1 096 575 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 8) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:4, 3:6, 6:3