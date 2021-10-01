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Шаповалов обыграл Фритца во втором раунде турнира в Сан-Диего

01:48
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Канадский теннисист Денис Шаповалов победил американца Тэйлора Фритца (7:6, 6:2) в матче второго раунда турнира АТР в Сан-Диего (США).

Матч продолжался один час и 40 минут. Следующим соперником Шаповалова станет Кэмерон Норри (Великобритания).

Сан-Диего (США)

Турнир ATP San Diego Open

Призовой фонд 661 800 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Денис Шаповалов (Канада, 4) — Тэйлор Фритц (США) — 7:6 (9:7), 6:2

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