Шаповалов обыграл Циципаса, Канада победила Грецию на ATP Cup

Грек Стефанос Циципас проиграл Денису Шаповалову в групповом матче ATP Cup — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее Феликс Оге-Альяссим победил Михаила Перволаракиса — 6:1, 6:3. Греки выиграли обе личные встречи.

В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа F (Брисбен)

Греция — Канада

Стефанос Циципас — Денис Шаповалов — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)