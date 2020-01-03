Шаповалов обыграл Циципаса, Канада победила Грецию на ATP Cup
07:02
Грек Стефанос Циципас проиграл Денису Шаповалову в групповом матче ATP Cup — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7). Ранее Феликс Оге-Альяссим победил Михаила Перволаракиса — 6:1, 6:3. Греки выиграли обе личные встречи.
В «Финал восьми» выйдут победители шести групп, а также лучшие две команды, занявшие второе место. Теннисистам предстоит провести две личные встречи и одну парную.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа F (Брисбен)
Греция — Канада
Стефанос Циципас — Денис Шаповалов — 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)
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