Шаповалов обыграл Чорича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Токио обыграл хорвата Борну Чорича со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету канадца 9 эйсов и 5 двойных ошибок, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале Шаповалов встретится с американцем Тэйлором Фритцем, который вышел в 1/2 финала после неявки Ника Кирьоса.

Токио (Япония)

Турнир ATP Rakuten Japan Open Tennis Championships

Призовой фонд 1 953 285 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 7) — Борна Чорич (Хорватия, 9) — 6:4, 6:3