Шаповалов обыграл Гирона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько
Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 4:6, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 25-летнего канадца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В полуфинале Шаповалов встретится с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 585 410 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Денис Шаповалов (Канада, 6) — Маркос Гирон (США) — 4:6, 6:3, 6:2
Томаш Махач (Чехия, 8) — Лернер Тин (США, Q) — 6:3, 7:5
Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:2
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