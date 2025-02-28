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28 февраля 2025, 07:52

Шаповалов обыграл Гирона и вышел в полуфинал турнира в Акапулько

Сергей Разин
корреспондент

Канадский теннисист Денис Шаповалов в четвертьфинале турнира в Акапулько обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. На счету 25-летнего канадца 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Шаповалов встретится с победителем матча Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Родриго Пачеко Мендес (Мексика).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 585 410 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Денис Шаповалов (Канада, 6) — Маркос Гирон (США) — 4:6, 6:3, 6:2

Томаш Махач (Чехия, 8) — Лернер Тин (США, Q) — 6:3, 7:5

Брэндон Накашима (США) — Давид Гоффен (Бельгия) — 7:6 (7:4), 6:2

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Денис Шаповалов
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