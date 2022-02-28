Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:15

Тарпищев: «Медведев будет дольше на первой строчке, чем Сафин и Кафельников»

Тарпищев высказался о перспективах Медведева сохранить звание первой ракетки мира
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о перспективах Даниила Медведева.

«Скоро наступает земляной сезон. Думаю, до «Ролан Гарроса» ему мало что грозит. А дальше все будет зависеть от того, как он сыграет на «Большом шлеме». И это не лучшее покрытие для него.

И если Даня удачно сыграет на «Ролан Гарросе», то будет первым до конца года. Несомненно, Медведев будет дольше на первой строчке , чем Кафельников и Сафин. Да и если он сойдет с первой строчки, то быстро вернется», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сместив на второе место Новака Джоковича. У россиянина на данный момент 8615 очков, у серба 8465 очков.

Теннис
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
1
Читайте также
У призера Олимпиады неприятности из-за флага России на перчатке. Это разгневало поляков
ФИФА оставляет Россию в игре, Польша в ярости, Сербия предлагает свои стадионы для игры. Что происходит со стыковыми матчами ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости