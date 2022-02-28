Тарпищев: «Медведев будет дольше на первой строчке, чем Сафин и Кафельников»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о перспективах Даниила Медведева.

«Скоро наступает земляной сезон. Думаю, до «Ролан Гарроса» ему мало что грозит. А дальше все будет зависеть от того, как он сыграет на «Большом шлеме». И это не лучшее покрытие для него.

И если Даня удачно сыграет на «Ролан Гарросе», то будет первым до конца года. Несомненно, Медведев будет дольше на первой строчке , чем Кафельников и Сафин. Да и если он сойдет с первой строчки, то быстро вернется», — сказал Тарпищев «СЭ».

Даниил Медведев стал первой ракеткой мира, сместив на второе место Новака Джоковича. У россиянина на данный момент 8615 очков, у серба 8465 очков.