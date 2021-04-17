Шамиль Тарпищев: «У Рублева есть проблема со второй подачей. Надеюсь, к финалу он восстановится»
17:57
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал «СЭ» победу Андрея Рублева над норвежцем Каспером Руудом в полуфинале турнира в Монте-Карло (Монако) — 6:3, 7:5.
«Вообще матч получился тяжелым, потому что во втором сете у Андрея был приличный спад, — сказал Тарпищев «СЭ». — Процент подачи был только 41%. Думаю, это вопрос недовосстановления. Но хорошо, что преодолел этот момент и довел игру до победы. Реальная проблема только в розыгрыше своей второй подачи, а по остальным показателям Рублев сильнее. Будем надеяться, что он восстановится и в финале сможет навязать Циципасу свой агрессивный стиль игры».
В финале турнира в Монте-Карло Рублев сыграет с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.
(Сергей Федоров)
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