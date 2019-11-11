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Шамиль Тарпищев: «У Медведева проходимая группа»

07:07
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — о шансах Даниила Медведева выйти из группы на Итоговом турнире ATP. Он встретится со Стефаносом Циципасом, Александром Зверевым и Рафаэлем Надалем.

— Не стал бы придавать большого значения поражению Даниила в Париже, — цитируют Тарпищева «Известия». — Он не успел восстановиться к тому «Мастерсу», и, возможно, даже хорошо, что из-за раннего вылета у него было больше времени на подготовку к итоговому турниру. У Медведева сложная, но проходимая группа. Многое решится в первом матче с Циципасом.

Дополнительная информация

https://iz.ru/941677/timur-ganeev-aleksei-fomin/premera-medvedeva-tennisist-nameren-effektno-zavershit-sezon

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