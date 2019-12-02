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Шамиль Тарпищев: «Сезон у россиян получился неплохим»

20:27

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от выступления россиян в 2019 году. Отдельно он отметил успехи мужчин. Сборная России дошла до полуфинала Кубка Дэвиса, Даниил Медведев выиграл четыре турнира ATP и финишировал на пятом месте в рейтинге ATP, Карен Хачанов стал 17-м, а Андрей Рублев, выигравший один турнир ATP, занял 23-е место.

— Сезон получился в целом неплохим, у ребят — просто отличным, — цитирует ТАСС Тарпищева. — С хорошим выступлением в Кубке Дэвиса и индивидуальными успехами игроков сборной. У девочек год получился средним, но перспектива видна.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7246695

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