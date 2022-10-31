Тарпищев: «Медведев в хорошей форме подошел к турниру в Париже»

Тарпищев считает, что Медведев в хорошей форме подошел к турниру серии «Мастерс» в Париже

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев в хорошей форме подошел к турниру серии «Мастерс» в Париже.

«Медведев выиграл в Вене и логично, что поднялся в рейтинге, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Год он может закончить максимум вторым, это при очень хорошем раскладе. В преддверии «Мастерса» можно отметить, что он нормально играет, вопрос только нервов. А так — Даня в хорошей форме подошел к Парижу».

30 октября в финале турнира в Вене россиянин обыграл канадца Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:3, 6:2. Для Медведева это 2-й выигранный турнир в текущем сезоне и 15-й титул в карьере.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября. Действующим победителем соревнований является серб Новак Джокович.