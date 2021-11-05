Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на победу Даниила Медведева в матче против Себастьяна Корда из США со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в 1/8 финала турнира в Париже.

«В этом году Медведеву первое место не светит, я так понимаю. Сейчас ему нужно просто подтверждать очки. Ему нужно сыграть не хуже, чем в прошлом году, чтобы очки сохранились. Сомневаюсь по поводу первого места. Итоговый турнир за победу дал Медведеву много очков. В прошлом году еще и Джокович не играл. Сейчас любые очки для Медведева в плюсе будут идти без вычета прошлогодних. О первом месте надо думать после первого квартала следующего года», — сказал Тарпищев «СЭ».

Тарпищев также считает, что у Медведева в последних матчах не хватает эмоций.

«Сейчас он играет достаточно нормально. Естественно, что эмоций уже не так много. Все-таки есть накопившаяся усталость. У него нет чистоты в работе. Перед Медведевым сейчас стоит сложная задача — сыграть здорово на «Мастерсе» и хорошо провести Итоговый турнир. Необходимо поменьше нагрузки», — добавил Тарпищев.

В следующем раунде «Мастерса» в Париже Медведев сыграет с французом Юго Гастоном.