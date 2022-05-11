Тарпищев отреагировал на информацию о том, что теннисисты призвали ATP не давать рейтинговых очков за Уимблдон

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию СМИ о том, что из-за антироссийских санкций на Уимблдоне не будут разыгрываться рейтинговые очки.

Ранее британские издание Telegraph Sport сообщило, что совет игроков ATP может лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение теннисистов из России и Белоруссии.

«Между АTP и Уимблдоном в договоре есть пункт, где написано, что спортсмены допускаются к соревнованиям четко по рейтингу и без национальной принадлежности. Уимблдон это нарушает. А как будет по очкам... Рассуждать бессмысленно. К чему это приведет, трудно сказать. Это имеет право на жизнь, но информация не новая», — сказал Тарпищев «СЭ».

Уимблдонский турнир-2022 пройдет с 27 июня по 10 июля в Лондоне.