Шамиль Тарпищев: «Поддержали Медведева в решении сняться. Впереди ведь еще Кубок Дэвиса»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев понял решение Даниила Медведева отказаться от участия в «ВТБ Кубке Кремля». По его словам, главное — сохранить силы на насыщенную концовку сезона.

— Мы с Даниилом много это обсуждали. Мы его поддержали. Если бы у меня была такая ситуация, я бы сделал то же самое. Впереди еще и «Мастерс» и Итоговый турнир года. Сняться сейчас было целесообразно с точки зрения дальнейшей подготовки, чтобы, учитывая те нагрузки, которые легли на теннисиста, избежать травм. Это, наверное, главное. Плюс еще адаптация — пять часов разницы во времени. Играть и мучиться, когда нет полноценной подготовки не лучший выбор. Поэтому мы его поддерживаем. Обсудим, что делать дальше. Ведь после Итогового турнира года нас ждет еще финал Кубка Дэвиса, — сказал Тарпищев на состоявшейся во вторник в Москве пресс-конференции. (Мария Никулашкина)