Шамиль Тарпищев: "По количеству финалов Медведев идет по графику Федерера или Надаля"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отметил прогресс первой ракетки России Даниила Медведева. В воскресенье Медведев уступил Рафаэлю Надалю в финале турнира в Торонто. В рейтинге ATP он поднялся на восьмое место, а в чемпионской гонке - на шестое.

- Медведев радует своей игрой, он набрал ход, но при этом он не до конца сформировался как игрок, - цитирует ТАСС Тарпищева. - Это был его пятый финал в сезоне - тут Медведев идет по графику Федерера или Надаля. Он продолжает улучшать свою игру, но, как я говорил, чтобы побеждать Надаля надо играть ближе к корту - сейчас Медведев играет далековато.