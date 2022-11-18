Тарпищев: «Медведев нормально играл с Джоковичем, нервная система еще не наиграна в соревнованиях»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на поражение Даниила Медведева в матче против Новака Джоковича и вылет россиянина с Итогового турнира ATP.

«Для себя Даниил нормально играл. Просто нервная система еще не наиграна в соревнованиях. Три матча проиграл на тай-брейке — это очень достойный результат. А то, что стабильности нет, связано с большими пропусками и травматизмом. Поэтому ничего страшного в таком результате нет. Тем более, в двух матчах до этого вел на своей подаче. Здесь немного не хватило психологической надежности», — сказал Тарпищев Metaratings.ru.

Медведев потерпел поражение во всех трех матчах и занял последнее место в группе.

Россиянин является победителем турнира 2020 года.