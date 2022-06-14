Тарпищев: «Карацев надломлен, а Хачанов на подъеме. Победа Карена абсолютно по делу сегодня!»

Тарпищев отреагировал на победу Хачанова над Карацевым в первом круге турнира в Халле

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» отреагировал на победу Карена Хачанова над Асланом Карацевым в первом круге турнира в Халле.

«Карацев потерялся сейчас, он психологически надломлен. Аслан в очередной раз сменил тренера и совсем не может найти свою игру. У него в каждом матче огромное количество ошибок. А Хачанов наоборот находится на подъеме, прогрессирует. Он играет в качественный интересный теннис и потихоньку приближается к своей лучшей форме. Победа Карена абсолютно по делу сегодня!» — сказал Тарпищев «СЭ».

В первом круге теннисного турнира в Халле встретились два представителя России. Карен Хачанов смог переиграть Аслана Карацева в трех сетах.

Следующий соперник Хачанова — представитель Сербии Ласло Джере.