Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Андрея Рублева в финале «ВТБ Кубка Кремля». Он обыграл француза Адриана Маннарино.

— Андрей грамотно провел весь турнир и подошел в хорошей форме к финалу, — цитируют «Известия» Тарпищева. — Он сразу задал нужный для себя темп, бился за каждый гейм, в том числе на чужой подаче, в результате чего быстро брал брейки и контролировал игру. Рублев ни на секунду не допустил расслабленности, поэтому не дал Маннарино даже шанса отыграть подачу и заслуженно победил. Думаю, вслед за Медведевым и Хачановым мы получили еще одного теннисиста экстра-класса. Потенциал Андрея был виден и раньше, но теперь он стал более стабилен и способен в ближайшее время войти в когорту лидеров.