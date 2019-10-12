Шамиль Тарпищев: «Медведев способен победить на турнире в Шанхае»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Даниил Медведев способен одержать победу в финале турнира в Шанхае.

Медведев одержал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче со счетом 7:6 (7:5), 7:5. В финале турнира в воскресенье россиянин сыграет с победителем матча между представителем Германии Александром Зверевым и итальянцем Маттео Берреттини.

— Медведев был фаворитом в матче с Циципасом. Вопрос был лишь в том, сумеет ли он справиться с усталостью. Но он прекрасно справился. Думаю, у него есть все необходимое, чтобы одержать победу в финале и в хорошем настроении приехать в Москву, — цитирует ТАСС Тарпищева.