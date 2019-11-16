Шамиль Тарпищев: «Медведев получил важный опыт»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев получил важный опыт на итоговом турнире АТР. В пятницу он в третьем туре проиграл Александру Звереву.

— Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил.