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Шамиль Тарпищев: «Медведев получил важный опыт»

07:04

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Даниил Медведев получил важный опыт на итоговом турнире АТР. В пятницу он в третьем туре проиграл Александру Звереву.

— Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире, — цитирует ТАСС Тарпищева. — Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, ему не хватило сил.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7132791

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