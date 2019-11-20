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Шамиль Тарпищев: «Медведев не хочет видеть ракетку или мяч»

20:11
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал решение Даниила Медведева отказаться от выступлений на Кубке Дэвиса.

— К сожалению, после такого поражения от Надаля все пошло прахом, — цитирует Тарпищева Tennis World USA. — Теперь он не хочет видеть ракетку или мяч, но все игроки проходят через эти времена. Главное, чтобы не было душевного упадка. Ты должен перетерпеть.

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