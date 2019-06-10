Шамиль Тарпищев: "Медведев и Хачанов способны побороться за победу во Франции"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказал мнение, что российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев способны побороться за победу на Открытом чемпионате Франции в следующем году. По его словам, испанец Рафаэль Надаль вряд ли сумеет выиграть 13-й титул.

– У Надаля потрясающая выносливость, потрясающая мобильность, а также умение выполнять невероятные крученые удары. 12-я победа на "Ролан Гаррос" – это невероятное достижение, которое вряд ли возможно повторить, – цитирует ТАСС Тарпищева. – Но в следующем году Надалю вряд ли удастся победить.

Молодежь подросла и окрепла: Зверев, Циципас, наши двое – Медведев и Хачанов, остается еще Джокович. Все они способны побороться за победу во Франции.

Сейчас Надалю повезло с сеткой, почти не было изматывающих матчей. Тим, кстати, мог обыграть Надаля в финале, делал это прежде, но в полуфинале был тяжелейший поединок с Джоковичем. При этом там побеждать должен был как раз Новак, если бы не погодные условия.