Медведев получил первый номер «посева» на турнире в Индиан-Уэллсе и вновь может сыграть с Надалем

Медведев, Джокович и Надаль поборются за победу на турнире в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев, возглавляющий рейтинг ATP, получил первый номер «посева» на турнире в Индиан-Уэллсе. По итогам жеребьевки он начнет борьбу со второго круга и вновь может сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем (4). Теннисисты находятся в одной половине, их соперники по второму кругу станут известны позже.

Другие россияне — Андрей Рублев (7), Аслан Карацев (22) и Карен Хачанов (25) также начнут борьбу со второго круга. Хачанов в третьем круге может сыграть с греком Стефаносом Циципасом (5).

Кроме того, Рублев и Карацев находятся в одной восьмерке и также могут встретиться по ходу турнира.

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и второй номер рейтинга Новак Джокович получил второй номер «посева». 34-летний серб, который категорически отказывается делать прививку от коронавируса, также начнет борьбу со второго круга.

Напомним, 28 февраля Медведев официально стал первой ракеткой мира. Он обошел Джоковича. Россиянин за последнее время дважды встречался с Надалем (в финале Australian Open и в полуфинале турнира в Акапулько) и оба раза проиграл.