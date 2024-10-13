Джокович — об упущенном 100-м титуле: «Для меня это не цель из разряда жизни или смерти»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что завоевание 100-го титула не является для него ключевой целью на данный момент.

В воскресенье, 13 октября, серб проиграл итальянцу Яннику Синнеру в решающем матче турнира серии ATP 1000 в Шанхае со счетом 6:7 (4:7), 3:6. 37-летний Джокович проиграл третий финал в нынешнем сезоне.

«Это будет бонусом, если произойдет. Конечно, мне хотелось, чтобы это случилось сегодня, но было не суждено. Мне нужно продолжать стремиться к тому, чтобы завоевать 100-й титул в ближайшем будущем, но для меня это не цель из разряда жизни или смерти. Думаю, что я достиг всех своих самых больших целей в карьере. Сейчас я сосредоточен на турнирах «Большого шлема» и на том, насколько высоко смогу поднять планку для себя», — приводит Tennis Up to Date слова Джоковича.

За карьеру сербский теннисист выиграл 24 турнира «Большого шлема» и 40 «мастерсов». Всего на его счету 99 титулов в одиночном разряде. На данный момент Джокович располагается на 4-м месте в рейтинге АТР.