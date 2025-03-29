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29 марта 2025, 06:27

Джокович: «Я очень благодарен, что Месси пришел на мой матч со своей семьей»

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на то, что аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси посетил его матч на турнире в США.

«Удивительно, что он присоединился к нам. Это большая честь играть, возможно, впервые перед ним вживую. Я очень благодарен, что он был здесь со своим сыном и семьей. Конечно, я восхищался им, как и большинство людей в мире, большую часть его карьеры, и меня поражает, что он все еще продолжает играть. Мы с ним одного возраста, родились в 1987 году, так что приятно, что он рядом. Он не просто хороший футболист, а великий спортсмен. Его влияние на мир спорта за последние 20 лет было огромным. То, что он наблюдает за мной вживую, конечно, приносит мне огромную радость и волнение, но также и некоторое давление, если честно», — приводит Sportskeeda слова теннисиста.

В полуфинале «мастерса» в Майами, который прошел 28 марта, Джокович обыграл болгарина Григора Димитрова со счетом 6:2, 6:3. 37-летний серб впервые с октября 2024 года вышел в финал турнира АТР. За титул в Майами он поборется с чехом Якубом Меншиком.

Источник: Sportskeeda
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Лионель Месси
Теннис
Новак Джокович
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