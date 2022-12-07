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Джокович: «Сезон был очень сложным, но я рад, что смог очень качественно отыграть последние несколько месяцев»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал итоги сезона-2022.

«Этот сезон был очень сложным для меня на многих уровнях. То, с чего я начал, было чем-то таким, с чем я никогда раньше не сталкивался. Так что мне потребовалось несколько месяцев, чтобы найти баланс на корте как в физическом, так и эмоциональном плане, и начать играть в теннис, в который я хочу играть. У меня сложился неполноценный сезон, это было постоянное движение то вперед, то назад. Я действительно рад, что смог очень качественно отыграть последние несколько месяцев года.

Сейчас я достаточно мотивирован. Я очень хочу доказать, что по-прежнему являюсь одним из лучших игроков в мире и что могу выигрывать крупные трофеи. Так что до встречи в Австралии", — приводит Sportskeeda слова Джоковича.

В этом сезоне сербский теннисист выиграл Уимблдон, три турнира ATP и Итоговый турнир ATP.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-glad-end-uncertain-2022-season-high-hopes-carry-form-2023
Теннис
Новак Джокович
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