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Джокович — о прибытии в Австралию: «Я возвращаюсь с положительными эмоциями»

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от возвращения в Австралию.

«Я надеюсь, что все будет хорошо. Но это не то, в чем я могу быть уверен. То, что случилось со мной 12 месяцев назад, было нелегко ни для меня, ни для моей семьи, ни для команды. Было обидно вот так покидать страну, но я действительно надеялся получить разрешение вернуться в Австралию. Это страна, где я получил огромную поддержку. Я всегда играл здесь в свой лучший теннис.

Мельбурн близок моему сердцу. Мне было нелегко переварить случившееся, но я должен был двигаться дальше. Так что я возвращаюсь с положительными эмоциями. Каждый крупный турнир — это возможность войти в историю. У меня нет недостатка во вдохновении или в мотивации", — приводит Daily Mail слова серба.

28 февраля 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» провел первую тренировку после того, как прибыл в Австралию.

В 2022 году Джокович, не желающий прививаться, пропустил Australian Open. 17 ноября министр иммиграции Эндрю Джайлс официально отменил решение предыдущего министра, аннулировавшего визу Джоковича, что повлекло за собой запрет на въезд в страну в течение трех лет.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/tennis/article-11583501/I-never-forget-Novak-Djokovic-reveals-Australian-detention-centre-haunts-him.html
Теннис
Новак Джокович
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