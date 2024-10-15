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Джокович: «У нас есть Зверев, Медведев, Циципас — они еще какое-то время будут входить в топ-10»

Алина Савинова
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович предположил, изменится ли теннис с уходом испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера.

«Я думаю, что принадлежу к той старой гвардии, которая, возможно, больше не может справляться с молодежью. Изменения определенно грядут, это естественный процесс, и об этом говорят уже несколько лет. У нас сейчас есть молодые ребята, но есть и поколение, которое находится между нами и ними: Зверев, Медведев, Циципас. Это все игроки, которые либо были, либо сейчас входят в десятку лучших. Медведев был номером один. Они будут там еще какое-то время», — приводит слова Джоковича Sportklub со ссылкой на Vogue.

Также серб отметил соперничество 23-летнего итальянца Янника Синера и 21-летнего Карлоса Алькараса из Испании, которое, по его мнению, действительно привлекает внимание людей.

Ранее Надаль объявил о завершении карьеры в ноябре этого года. Последним турниром 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» станет Кубок Дэвиса. Федерер ушел из тенниса в 2022 году.

На данный момент первой ракеткой мира является Синнер. Алькарас идет на второй строчке рейтинга. Немец Александр Зверев занимает третью позицию, Джокович — четвертую, а россиянин Даниил Медведев — пятую.

Источник: Sportklub
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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