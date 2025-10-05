Джокович заявил, что держался из последних сил в матче против Ханфманна

Сербский теннисист Новак Джокович восхитился игрой немца Янника Ханфманна, с которым встречался в третьем круге турнира в Шанхае.

Матч завершился со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«Это была отличная битва. Думаю, Янник заслуживает огромного уважения и аплодисментов за свою игру. Он был близок к победе. На мой взгляд, он выглядел лучше и контролировал ход матча. Я действительно держался из последних сил, приходилось копать глубоко, чтобы остаться в игре. К концу второго сета я начал лучше читать его подачу. Горжусь тем, что сумел справиться с таким серьезным вызовом», — сказал Джокович после матча.

В следующем круге «мастерса» в Шанхае пятая ракетка мира сыграет против Хауме Мунара из Испании.