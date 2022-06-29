Джокович за 2 часа обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Уимблдона-2022
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 3 минуты. Джокович реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 попыток. Его оппонент — ни одного.
Следующим соперником Джоковича станет соотечественник Миомир Кецманович.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2
Миомир Кецманович (Сербия, 25) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 3:6, 6:3
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