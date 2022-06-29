Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:45

Джокович за 2 часа обыграл Коккинакиса и вышел в третий круг Уимблдона-2022

Читать «СЭ» в

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австралийца Танаси Коккинакиса во втором круге Уимблдона-2022 — 6:1, 6:4, 6:2.

Матч длился 2 часа 3 минуты. Джокович реализовал 5 брейк-пойнтов из 13 попыток. Его оппонент — ни одного.

Следующим соперником Джоковича станет соотечественник Миомир Кецманович.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Танаси Коккинакис (Австралия) — 6:1, 6:4, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия, 25) — Алехандро Табило (Чили) — 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), 3:6, 6:3

Теннис
Wimbledon
Новак Джокович
1
Читайте также
Как часто нужно мыть голову: мнение эксперта
Роналду оказался внутри трансферного детектива. Что происходит вокруг возможного ухода Криштиану из «МЮ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Финалист «Ролан Гаррос» Рууд выбыл во втором круге Уимблдона-2022
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости