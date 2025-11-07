Джокович — о победе над Ханфманном: «Я показал свой лучший теннис на турнире в Афинах»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от победы над немцем Янником Ханфманном в полуфинале турнира в Афинах.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема».

«Спасибо, что снова заполнили этот потрясающий стадион. Я играл на многих красивейших аренах мира, но могу с уверенностью сказать, что эта — одна из трех лучших, где мне доводилось выступать. Думаю, сегодня я показал свой лучший теннис на этом турнире. Ханфманн — очень опасный соперник. Он мощно подает, играет агрессивно, поэтому мне нужно было сохранять концентрацию. Во втором сете я уступал брейк, но сумел сохранить спокойствие. С нетерпением жду финала», — сказал Джокович в интервью на корте.

Джокович в третий раз в этом сезоне вышел в финал турнира АТР. За титул в Афинах он поборется с победителем матча Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия, 2).