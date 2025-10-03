Теннис
Сегодня, 00:43

Джокович заявил о желании провести матч-реванш с Синнером на турнире в Шанхае

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что хочет провести матч-реванш с итальянцем Янником Синнером на «мастерсе» в Шанхае.

Спортсмены встречались друг с другом в финале турнира в прошлом году. Тогда Синнер победил со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

«Мне бы очень хотелось встретиться с Янником — это будет значить, что я дошел до полуфинала (смеется). Было бы здорово. Посмотрим. В последнее время он чаще меня побеждал. Мы играли в финале здесь в прошлом году — это была хорошая встреча, так что надеюсь, у меня будет шанс сыграть с ним снова», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Во втором круге «мастерса» в Шанхае 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет против представителя Хорватии Марина Чилича. Матч между ними пройдет в пятницу, 3 октября.

Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Джокович может пропустить Итоговый турнир
Синнер рассказал о своем самочувствии перед турниром в Шанхае
Медведев встретится с чехом Сврчиной во втором круге турнира в Шанхае
Чесноков назвал предупреждение Медведева худшим судейским решением года: «Если он идиот, то это надолго»
Тин — о поражении от Синнера: «Поздравляю Янника с очередным титулом»
Тренер Сервара рассказал, что не жалеет о решении прекратить работу с теннисистом Медведевым
