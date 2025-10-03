Джокович заявил о желании провести матч-реванш с Синнером на турнире в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович признался, что хочет провести матч-реванш с итальянцем Янником Синнером на «мастерсе» в Шанхае.

Спортсмены встречались друг с другом в финале турнира в прошлом году. Тогда Синнер победил со счетом 7:6 (7:4), 6:3.

«Мне бы очень хотелось встретиться с Янником — это будет значить, что я дошел до полуфинала (смеется). Было бы здорово. Посмотрим. В последнее время он чаще меня побеждал. Мы играли в финале здесь в прошлом году — это была хорошая встреча, так что надеюсь, у меня будет шанс сыграть с ним снова», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Во втором круге «мастерса» в Шанхае 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграет против представителя Хорватии Марина Чилича. Матч между ними пройдет в пятницу, 3 октября.