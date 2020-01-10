Сербия благодаря победам Лайовича и Джоковича вышла в полуфинал ATP Cup
07:49
Сербия переиграла Канаду в 1/4 финала турнира ATP Cup. Душан Лайович выиграл у Феликса Оже-Альяссима, а Новак Джокович переиграл Дениса Шаповалова.
Австралия
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал (Сидней)
Сербия — Канада
Душан Лайович — Феликс Оже-Альяссим — 6:4, 6:2
Новак Джокович — Денис Шаповалов — 4:6, 6:1, 7:6 (7:4)
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