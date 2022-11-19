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Сегодня, 18:58

Джокович о выходе в финал Итогового турнира: «Это не был мой лучший день, но мне удалось выстоять»

Джокович прокомментировал выход в финал Итогового турнира
Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович прокомментировал выход в финал Итогового турнира ATP. В полуфинале 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:5), 7:6 (8:6).

«Я сражался, чтобы выжить. Сегодня я не был супербыстрым и мне не было особо комфортно. После вчерашней изнурительной битвы с Медведевым, я знал, что мне потребуется немного времени, чтобы найти динамичный ритм. Именно он и нужен против Фритца, который является одним из лучших подающих в туре.

Я не очень хорошо начал второй сет и старался быть терпеливым. Мне удалось сделать брейк при счете 4:5, как и вчера с Медведевым. Я рад, что заставил [Фритца] доиграть до тай-брейка.

Я очень рад, что преодолел все это, так как это не был мой лучший день в теннисе. Но мне удалось выстоять», — сказал серб после матча.

В финале Джокович сыграет с победителем пары Каспер Рууд — Андрей Рублев.

Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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