Джокович, проигрывая 0:2 по сетам, обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона-2022
Серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера в четвертьфинале Уимблдона-2022 — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.
Матч длился 3 часа 39 минут. Серб совершил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 попыток. У итальянца — 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 попыток.
По ходу встречи шестикратный победитель Уимблдона проигрывал 0:2 по сетам.
Джокович довел беспроигрышную серию на турнире до 26 матчей.
В полуфинале Уимблдона-2022 Джокович сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10) — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2