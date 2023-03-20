Джокович лидирует в рейтинге Чемпионской гонки ATP, Медведев — 2-й, Алькарас — 3-й

Серб Новак Джокович лидирует в рейтинге Чемпионской гонки ATP. 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропускает турниры серии «Мастерс» в США из-за запрета на въезд в страну.

На второй строчке расположился россиянин Даниил Медведев, который выиграл 3 из 4 последних турниров. Третьим идет испанец Карлос Алькарас, который обыграл первую ракетку России в финале турнира в Индиан-Уэллсе (6:3, 6:2).

В топ-5 находятся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри.

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев — на 10-й и 12-й строчках.

Рейтинг Чемпионской гонки ATP

1. Новак Джокович (Сербия) — 2430

2. Даниил Медведев (Россия) — 2030

3. Карлос Алькарас (Испания) — 1550

4. Стефанос Циципас (Греция) — 1480

5. Кэмерон Норри (Великобритания) — 1245

6. Томми Пол (США) — 1175

7. Янник Синнер (Италия) — 1135

8. Тэйло Фритц (США) — 1095

9. Алекс де Минаур (Австралия) — 880

10. Карен Хачанов (Россия) — 855

11. Фрэнсис Тиафо (США) — 845

12. Андрей Рублев (Россия) — 795.