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Сеппи вышел во второй круг «ВТБ Кубка Кремля»

19:15
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Итальянец Андреас Сеппи обыграл чилийца Кристиана Гарина в первом круге «ВТБ Кубка Кремля» — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 45 минут.

Во втором круге Сеппи сыграет с победителем пары Карбальес Баэна — Ричардас Беранкис.

Москва (Россия)

Турнир ATP ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 939 220 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Андреас Сеппи (Италия) — Кристиан Гарин (Чили, 5) — 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

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