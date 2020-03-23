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Сэмюэл Грот: «Функционеры Roland Garros решили убить турнир Федерера»

04:30
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Австралиец Сэмюэл Грот поделился мнением о переносе Roland Garros на осень. Причина — пандемия коронавируса.

— Федерация тенниса Франции и Международная федерация тенниса (ITF) работают над новым Кубком Дэвиса, так что они подставили Roland Garros, — цитирует Грота The Age. — Видимо, функционеры решили убить Кубок Лэйвера, потому что он грозит всему календарю и может стать слишком успешным. Они заставляют выбирать между турниром Федерера и Roland Garros. Возможно, дойдет до суда.

Кубок Лэйвера — коммерческий турнир. Роджер Федерер — один из его организаторов.

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