Сэмюэл Грот: «Функционеры Roland Garros решили убить турнир Федерера»

Австралиец Сэмюэл Грот поделился мнением о переносе Roland Garros на осень. Причина — пандемия коронавируса.

— Федерация тенниса Франции и Международная федерация тенниса (ITF) работают над новым Кубком Дэвиса, так что они подставили Roland Garros, — цитирует Грота The Age. — Видимо, функционеры решили убить Кубок Лэйвера, потому что он грозит всему календарю и может стать слишком успешным. Они заставляют выбирать между турниром Федерера и Roland Garros. Возможно, дойдет до суда.

Кубок Лэйвера — коммерческий турнир. Роджер Федерер — один из его организаторов.