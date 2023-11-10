Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) дисквалифицировал семь бельгийских теннисистов из-за договорных матчей, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

Среди игроков: Артур де Гриф (бывшая 113-я ракетка мира), Ромен Барбоса (403), Алек Витмер (1056), Арно Гресс, Жулен Дубель (371), Максим Отом (143) и Омар Сальман (464).

Из-за ставок спортсмены отстранены на период от двух до четырех лет и 10 месяцев. Кроме того, они обязаны выплатить штрафы в размере от 30 до 45 тысяч долларов. Часть сумм являются условными.