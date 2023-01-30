Селиваненко заявил, что Хачанову по силам подняться максимально высоко в мировом рейтинге

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова в текущем сезоне.

«Любому игроку, который регулярно участвует в турнирах, по силам подняться в рейтинге максимально далеко. Карену Хачанову это по силам, в том числе. Нет ни одного игрока, кому бы это не было по силам. Его текущие результаты внушают оптимизм», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Хачанов дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии-2023, где проиграл греку Стефаносу Циципасу. В обновленном рейтинге ATP 26-летний россиянин занимает 13-е место (2515 очков).