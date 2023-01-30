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Сегодня, 12:11

Селиваненко заявил, что Хачанову по силам подняться максимально высоко в мировом рейтинге

Алина Савинова
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Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко высказался о перспективах российского теннисиста Карена Хачанова в текущем сезоне.

«Любому игроку, который регулярно участвует в турнирах, по силам подняться в рейтинге максимально далеко. Карену Хачанову это по силам, в том числе. Нет ни одного игрока, кому бы это не было по силам. Его текущие результаты внушают оптимизм», — цитирует Селиваненко Vprognoze.ru.

Хачанов дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии-2023, где проиграл греку Стефаносу Циципасу. В обновленном рейтинге ATP 26-летний россиянин занимает 13-е место (2515 очков).

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/10611425-selivanenko-schitaet-chto-karenu-hachanovu-po-silam-podnyatsya-maksimalno-vysoko-v-rejtinge.html
Теннис
Карен Хачанов
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