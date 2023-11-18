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Сегодня, 16:29

Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведева с Синнером на Итоговом турнире ATP

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мыслями в преддверии полуфинального матча между Даниилом Медведевым и Яником Синнером на Итоговом турнире ATP.

«Как нужно сыграть Медведеву, чтобы обыграть Синнера? Не вижу особого смысла рассуждать на тему того, как тому или иному теннисисту нужно играть, чтобы обыграть соперника. В Турине в полуфинал вышли четыре сильнейших на текущий момент теннисиста, классификация ATP показывает объективную раскладку сил по итогам сезона», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира АТР со второго места в Красной группе, с первого — Карлос Алькарас. За выход в финал россиянин поборется с Янником Синнер.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11313890-selivanenko-vyskazalsya-o-predstoyaschem-matche-medvedeva-s-sinnerom-na-itogovom-turnire-atp.html
Теннис
Даниил Медведев
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