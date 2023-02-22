Селиваненко считает непростыми соперников Медведева и Рублева на турнире в Дохе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результаты жеребьевки турнира ATP в Дохе. Даниил Медведев сыграет с британцем Лиамом Броади, а Андрей Рублев — с голландцем Таллоном Грикспором.

«На подобных турнирах нет простых соперников. И Лиам, и Таллон имеют за плечами опыт побед над сильными соперниками. Таллон только что был в полуфинале в Роттердаме. Броади и Грикпур уже имеют игровую практику в Дохе, в отличие от Даниила и Андрея? На таком уровне это не имеет особого значения. Все играют каждую неделю на разных кортах и умеют быстро адаптироваться под любые условия», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Турнир Qatar ExxonMobil Open стартовал 20 февраля. Медведев и Рублей пропустили первый круг как сеянные игроки.