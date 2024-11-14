Селиваненко считает, что уровня Рублева не хватает для побед над Зверевым и Алькарасом

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о выступлении россиянина Андрея Рублева на Итоговом турнире АТР в Турине. Рублев потерпел поражения в обоих матчах группового этапа — от немца Александра Зверева (4:6, 4:6) и испанца Карлоса Алькараса (3:6, 6:7).

«Андрей, в общем-то, с точки зрения игры выступил на своем уровне, просто этого сейчас не хватает, чтобы обыгрывать Сашу Зверева и Карлоса. Да он и сам об этом сказал в своих послематчевых комментариях. Что касается серии из шести подряд проигранных матчей в двух сетах на этом турнире, то, конечно, это где-то подспудно раздражает самого Андрея. Но с другой стороны он стабильно попадает в число восьми сильнейших по итогам сезона», — сказал Селиваненко «РБ Спорт».

В последнем матче группового этапа Рублев встретится с Каспером Руудом из Норвегии в пятницу, 15 ноября.